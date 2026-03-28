旧芸名「ほっしゃん。」でお笑い芸人として活動した俳優星田英利（54）が28日、Xを更新。「戦争」をめぐり、私見をつづった。星田は「『戦争』に対する言葉は『反対』しかないよね、まともな人間ならば」と書き出した。そして「『合言葉は？戦争』に、すっと『反対』と応えないような人間に、誰が扉を開けるんだ？」と続けた。この投稿に対しさまざまな意見が寄せられている。星田は22日の更新で、高市早苗首相の、トランプ米大統