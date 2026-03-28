JR西日本によりますと、きょう（28日）午前8時35分ごろ、JR山陽本線の笠岡～大門間で、貨物列車の運転士から「走行中に鳥と接触して停車した」という内容の連絡が岡山指令所に入ったということです（【画像①】は笠岡～大門間の地図）。 【地図を見る】貨物列車が鳥と接触した場所は？ その後、線路や車両の確認を行ったため、JR山陽本線は午前9時半現在、岡山～福山間で、4本の列車に10分～30分の