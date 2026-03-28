昨夜（27日）、岡山市北区高松で会社の倉庫など4棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。 【画像】立ち上る炎（視聴者提供）鎮火後の様子 きのう午後10時前、岡山市北区高松にある会社、塩田電器の倉庫から火が出ているのに道路をはさんだ向かいの住宅に住むこの会社の経営者、塩田勝さん（52）が気づき家にいた家族が消防に通報しました。 あわせて4棟が全焼 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、鉄骨