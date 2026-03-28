大臣自らが異例の言及「オートバイユーザーの皆さんからも、二輪車でも好きな番号を選びたいというご要望を多数頂いておりました。これを踏まえまして、今般、オートバイについても希望ナンバー制を導入することとし、本年10月中旬より申し込み受付を開始いたします」 【画像で見る！】これが「バイクの希望ナンバー」の概要です！2026年3月27日午前の会見で、金子恭之国交相がバイクの希望ナンバー制の実施時期を明らかにしまし