漫才コンビ「ザ・布団」の江原（37）が28日までにXを更新。新しく撮影された自分たちのプロフィール写真を公開した。注目は、江原の相方TNB（34）の頭髪。旧写真ではふさふさのロン毛だったが、わずか数年で頭頂部があらわな姿に変わってしまった。新旧の写真2枚を並べた江原のXでは「大切なご報告虚偽の毛量がバレました」と短くコメントした。ザ・布団は2022年6月結成で、現在は大阪・よしもと漫才劇場に所属。江原とTNB2人合