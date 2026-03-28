◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、栗東トレセン２走前の京阪杯で重賞初勝利を飾ったエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎）は厩舎周りの運動のみの軽めのメニューで仕上げた。「十分すぎるほどできていますからね。気が乗っている方がいい馬。いい意味でピリッとして、テンションもいい感じです」と武英調教師。キャリア３２戦目でのＧ１初挑戦へ、態勢は整っ