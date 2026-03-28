“世界の妹”“童顔グラドル”とうたうグラビアアイドルの堀みなみ（25）が28日までに、インスタグラムを更新。グラビアショット動画を公開した。4作目のDVD「HOLY LOVE」を発売したばかりの堀は「4月19日はリリイベとなっておりますお待ちしてます」とイベント開催を告知。うさぎの耳をつけて、バニーガールの衣装で衣装部分と露出部分が逆になった“逆バニー”コスプレとともに、黒のビキニでニーハイタイツ姿の動画をアップし