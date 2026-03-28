米ミサイル駆逐艦から発射された、巡航ミサイル「トマホーク」＝2011年3月（米海軍提供・ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは27日、米軍が対イラン攻撃開始から4週間で米国製巡航ミサイル「トマホーク」を850発以上使用したと報じた。消費ペースが速い一方、生産量は限られることから、国防総省で在庫不足を警戒する声が上がっているとしている。トマホークは水上艦や潜水艦から発射でき、最新型は射