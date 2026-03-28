◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほペイペイ）ソフトバンク・モイネロ投手が２８日、試合前練習に姿を見せた。キューバ代表としてＷＢＣに参加した昨季のパＭＶＰ左腕は、１２日のカナダ戦を最後に１次ラウンド敗退が決まっていたが、同国は深刻な燃料不足で大規模停電が何度も発生しており、外部と連絡がつきにくい状況が続いていた。合流が遅れ、開幕ローテから外れることが決定。２５日の夜に来日し、２