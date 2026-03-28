モデルの倉本康子（51）が27日、インスタグラムを更新。出演するBS−TBS「おんな酒場放浪記」（金曜午後11時）の引っ越しを4枚の写真で報告した。まずは「いつも応援してくださっている皆々様へ〜大切なお知らせ〜」と書いた紙を手に持つ写真を公開。2枚目では、出演する番組名を記した紙の下部に「今夜をもって…」と記し、悲痛な表情を続けた。だが、3枚目では「4／4（土）10：24（PM）〜22：24にお引っ越しします!!!」と笑顔で