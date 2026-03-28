グラビアアイドルの詩月りこが、28日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の「FRIDAY」のグラビアを飾っている詩月は「ずっと憧れていた雑誌に掲載していただけて本当に嬉しいです…！ちょっぴり大人っぽい雰囲気に挑戦させていただきました！いつもと少し違うわたしどうですか…？撮影もすごく楽しくて、素敵に撮っていただいたのでぜひチェックしてほしいです」と、水色ビキニ姿のオフショ