雨の日に車を運転する際、歩行者に雨水や泥水がはねないよう配慮している人もいるでしょう。 実は、泥はねなどにより歩行者に迷惑をかけてしまった場合は「泥はね運転違反」として罰則の対象になることがあります。 本記事では、泥はね運転に科せられる罰則や、泥はねを防ぐためのポイントについてご紹介します。 「泥はね運転」は違反になる？ 道路交通法第七十一条一号には「ぬかるみ又は水たまりを通行する