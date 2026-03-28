スティーヴン・キング原作『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』シリーズのアンディ・ムスキエティ監督が、映画2部作を1本にまとめた“スーパーカット版”について、「実現させる」と意欲を見せている。 『IT／イット』スーパーカット版の構想は2019年に監督自身がもので、2017年の1作目と2019年の続編『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』を組み合わせると6時間以上