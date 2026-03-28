人気ドラマ「ブレイキング・バッド」（2008-2013）でハンク・シュレイダー役を演じたディーン・ノリスが、シリーズの内幕やキャスト＆製作者へのインタビューを盛り込んだ回想録『Do What You’re Gonna Do（原題）』を発表する。お宝エピソードが満載のファン必読書となりそうだ。 「ブレイキング・バッド」は、ガンを患った化学教師のウォルター・ホワイト（ブライアン・クランストン）が