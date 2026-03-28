【ワシントン共同】米ホワイトハウスは27日、スマートフォン向けの公式アプリを公開した。トランプ大統領の政策を紹介するほか、演説などを生配信。不法移民の摘発に向け、移民・税関捜査局（ICE）への情報提供を呼びかけている。トランプ氏宛てにメッセージを送る機能もあり、自動的に「歴代最高の大統領！」と入力される。ホワイトハウスはメディアを通さずに、情報を国民に直接届けることが目的だと強調。しかし、政権に好