ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）の妻、ケリー夫人が27日（日本時間28日）、自身のインスタグラムを更新。3人の子供達とともに背番号「13」が入ったお揃いの応援姿を公開した。ケリー夫人は「マンシーファンクラブにメンバーが1人、追加されました」と記し、1月に誕生したばかりの第3子を抱き、長女、長男と笑顔でカメラに納まった。夫人と3人の子供はマンシーの背番号である「13」が入ったフーディー、パンツを