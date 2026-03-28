春休み真っ盛りのいま、「お出かけ先」に困っている人も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのが、「食・遊び・癒し」がまるごと揃った“進化系”の「道の駅」です。デジタル旅行アプリ・サービスを運営するNEWTが公表した「今、最も訪れるべき道の駅ランキングTOP30」をもとに、SNSで話題の「道の駅」ランキングTOP3【関東編】を紹介します。SNSで話題沸騰の「道の駅」は…世間は春休み真っ最中。お子さまやお孫さん