All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の麗日お茶子（うららかおちゃこ）を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！麗日お茶子は底抜けの明るさを持つ、主人公・デクのよき理解者。実家の建設業を助けるためにお金を稼ぐという現実的な理由でヒーローを目指す家族思いな