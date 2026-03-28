やめたくてもやめられないギャンブル。漫画家・淘田きょむさんが描く『量販トイスクラップー売る人と買う人の話ー』は、家電量販店の玩具売り場で働く主人公を軸に、“売る人と買う人”それぞれの人生模様を描く物語です。そのなかの一篇『第20話 マルマルパンスロット₋まだ舞える₋』からの抜粋エピソードがX（旧Twitter）に投稿されると、多くの人から注目を集めました。【漫画】『無職スロカスおじさんの家庭崩壊』