鷲尾伶菜が、6月より2年ぶりのビルボードライブツアーを開催する。 （関連：鷲尾伶菜、愛を込めた選曲で沸かせたソロステージ『freivor』Dream Ami＆ShizukaとE-girlsナンバーも披露） 本公演は、6月27日、28日にビルボードライブ東京、7月12日にビルボードライブ大阪、24日にビルボードライブ横浜にて開催。彼女の歌声とバンドの生演奏が作り出す、上質でインティメート