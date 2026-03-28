補給艦から洋上補給を受ける米空母ジョージ・H・W・ブッシュ（右）＝2022年9月29日/Mass Communication Specialist 3rd Class Samuel Wagner/US Navy（CNN）米空母ジョージ・H・W・ブッシュが、イランとの紛争が続く地域に近い海域へ展開する見通しであることが分かった。事情に詳しい情報筋が明らかにした。情報筋によれば、同空母は中東を含む米中央軍の管轄区域に向かうという。同空母が既に同区域に展開する空母2隻に合流する