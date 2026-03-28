◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場した。好守備を披露した。１点を先制された直後の４回１死の守備だ。左打者のボテボテのゴロが三塁線寄りへ。三遊間の位置に守っていた岡本は素早くチャージして捕球すると、そのま