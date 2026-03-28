◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、栗東トレセン昨年のＮＨＫマイルＣ以来のＧ１勝利を狙うパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は坂路を６８秒１でゆったりと駆け上がった。「見た感じはリラックスして、バランスよく走っていたと思います」と橋口調教師は満足そうにうなずく。１枠１番と極端な枠に入ったが、トレーナーは手応えを深め