日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２８日に放送され、この日の放送をもって同局の杉原凜アナウンサーが同番組を卒業した。放送終盤にＭＣの中山秀征が「実はですね、きょう凜ちゃんが最後になるんですね」と案内。杉原アナは「そうなんですよ。土曜シューイチ、１年間ありがとうございました」と笑顔であいさつ。手にはクイズに正解した賞品として渡された大きなおにぎりが乗っ