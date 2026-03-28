◆米男子ゴルフ下部ツアークラブカー選手権第２日（２７日、ジョージア州ランディングスＧ＆アスレティックＣ＝７１８５ヤード・パー７２）米男子下部ツアーの第２ラウンドが行われ、石川遼（カシオ）は５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１０アンダーで首位と５打差の６位に浮上した。４８位で出た杉浦悠太（フリー）は８バーディー、１ボギーの６５と伸ばして、石川と並ぶ１０アンダーで６位に順位を上げた。１