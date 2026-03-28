◆米女子プロゴルフツアーフォード選手権第２日（２７日、アリゾナ州ワールウインドＧＣ＝６６７５ヤード・パー７２）第２ラウンドが進行しており、１４２位で出た渋野日向子（サントリー）は３バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算２オーバーに伸ばしてホールアウトした。１３０位前後につけており、予選落ちが濃厚となった。日本勢は１５人が出場。６位で出た勝みなみ（明治安田）は７バーディー、１ボギーの