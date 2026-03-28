プロ野球公式記録の見逃しストライクとボールの表記とは ボールカウントを記入しよう！ ピッチャーの投球結果は、スコアブックではマス目の左側に記入していく。基本的には、ストライク、ボール、ファウルの3つ。判定するのは、球審の役割で、投球後にジェスチャーやコールをしてくれる。それを見て記入すればいい。ファウルか