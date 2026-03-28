肩甲骨を正しい位置にキープするために鍛えるべき部位とは 姿勢が正しければ肩甲骨も定位置に 肩甲骨が正しい位置にあって、その周辺にある筋肉の柔軟性が保たれていれば、首や肩のコリ、痛みなどを招くリスクが低くなるのは、これまでの解説で理解いただけたと思います。ただし、大切なのは肩甲骨が良好な状態をいかに維持し続けるかどうか。そこで重要なのが、体幹を鍛えることです。 体幹というと、腹筋まわりや胴まわ