思い当たる人は心因性腰痛の兆しあり！ 集中していると腰痛を感じない理由 ●思い当たる人は心因性腰痛の兆しあり腰痛の原因はさまざまですが、骨や筋肉が原因の場合は、体を曲げたりすると痛みが出ます。内臓系の場合は常時痛みを感じます。しかし、「朝のタイミング」「夜落ち着いたとき」など特定のタイミングで痛みが出る人がいます。逆に、集中しているときや楽しいことをしているときは痛みがないと答える人も非常に多いで