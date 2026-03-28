◇ア・リーグブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビューした。2回2死走者なしで回ってきたメジャー初打席は、アスレチックス先発・セベリーノの98.3マイル（約158.2キロ）直球に空振り三振だった。ブルージェイズ先発右腕ガウスマンが試合開始から奪三振ショーを繰り