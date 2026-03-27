「サボン（SABON）」が、新しいシャワーオイル「ハイドレーティング シャワーオイル」（全6種、100mL 1430円、300mL 3740円、500mL 5280円）を4月23日に発売する。【画像をもっと見る】同商品は、古くから民間療法にも用いられてきたヤグルマギクに着想。フランスで有機栽培されたヤグルマギクを手摘みし、水蒸気蒸留で抽出した花水を配合した。フラボノイドやアントシアニンを含み、肌荒れを防ぎながら肌のバランスを整える。