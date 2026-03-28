北海道・富良野警察署は2026年3月27日、富良野市に住むカナダ人のアルバイト従業員の男（24）を建造物損壊と住居侵入の疑いで逮捕しました。男は3月22日午前2時半ごろから2時48分ごろまでの間、富良野市内の住宅で、外壁を損壊した上、住宅内に侵入した疑いが持たれています。男は富良野市内の宿泊施設のリゾートバイトをしています。事件当時、住宅には住人の男性（76）がいましたが、就寝中で男の侵入に気づいていませんで