日本の春の風物詩、花見を満喫しながら旬の食材を使ったちらし寿司を、宮近＆七五三掛が作る！まず二人は、卵を手に入れるため平飼い鶏舎へ。産みたての卵を手にしようとニワトリを持ち上げる七五三掛だが、初めての経験にビビりまくり！さらにレンコンの収穫で二人は田んぼの中へ。宮近が泥に埋まったレンコンを引っこ抜く！最新話はTVer＆Huluで！Huluでは過去回も配信中！ 次週は、春の食材を使ってお花見弁当を作ります！