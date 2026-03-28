【SVリーグ】東京グレートベアーズ 2ー3 東レアローズ静岡（3月22日・男子第18節）【映像】バレーボールの“斬新すぎる”始球式男子バレーで、“斬新すぎる”始球式が生まれた。見たことのない光景に選手もファンも大爆笑となった。大同生命SVリーグ男子の第18節が行われ、東レアローズ静岡は敵地で東京グレートベアーズと対戦。試合前には、“またもや”恒例の「珍始球式」が披露された。東レ静岡がアウェイゲームで見せる