【ニューヨーク共同】国連は27日、ホルムズ海峡での肥料輸送を円滑にする枠組みづくりのためのタスクフォース（特別チーム）をグテレス事務総長が設置したと発表した。イランが海峡を事実上封鎖して原油輸送が滞る中、食糧生産に直結する肥料の輸送を人道目的と位置づけた取り組み。イランのアリ・バフレイニ駐ジュネーブ代表部大使は「国連の要請に応じ、ホルムズ海峡で人道物資の通過を促進することを決めた」とX（旧ツイッ