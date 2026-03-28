小泉進次郎防衛大臣の27日の記者会見で、熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイル配備について質問が出た。敵基地攻撃も可能な長射程ミサイルの配備で「有事の際に標的になるのでは」と地元住民には不安の声もある。【映像】小泉防衛大臣が答える瞬間会見で記者が「熊本県知事が26日の記者会見で一般住民向けの装備品展示会（説明会）を開いて説明するよう重ねて求めた。大臣は（以前）『知事からの要望を真摯に受け止