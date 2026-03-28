ウェザーニューズは3月26日、「お花見調査2026」の結果を発表した。調査は2026年2月26日〜3月11日にかけ、スマホアプリ「ウェザーニュース」を通じて行われた。○約4割がお花見に「行く」予定「今年、お花見行く?」と質問し、「はい」「いいえ」「決めかねている」の3択から選択してもらった(n=11,453)。お花見に「行く」と回答した人は37%で最も高い割合となった。「毎年恒例」「いつもの近所に」「散歩がてらに」といった声が多