カルチュア・エクスペリエンスは4月22日から、全国のご当地パンを集めた「全国パン博覧会」をTSUTAYA QLuRi川越店で開催する。全国パン博覧会「全国パン博覧会」には、地元で愛される全国のローカルパン130種類以上が集結するイベント。入手困難なご当地パン「牛乳パントラットリアフォルツァ」(長野県)、「ジャリパンミカエル堂」(宮崎県)、「クリームボックスミッキーチェーン」(福島県)、「ハリスさんの牛乳あんぱん平