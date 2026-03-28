東京ミッドタウンは4月24日〜5月31日、「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026(ミッドタウン オープン ザ パーク)」を開催する。手ぶらピクニック(イメージ)同施設では恒例のイベントとなるが、今年は昨年も好評のピクニック体験に加え、子ども向けの体験コンテンツ「MIDPARKプレイグラウンド」や、約100匹のこいのぼりが空を彩る「こいのぼりGALLERY」など、友達・家族で楽しめるコンテンツを用意する。MIDTOWN OPEN THE PARK 2026コンテ