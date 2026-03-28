7月放送開始のアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）より、キービジュアル第2弾、プロモーションビデオ第2弾が公開された。【写真】『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』PV第2弾本作は、1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーシ