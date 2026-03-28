森ビルとドジャースがパートナーシップ契約締結森ビル株式会社は27日、米大リーグ・ドジャースと複数年のパートナーシップ契約を締結したことを発表した。本パートナーシップは、2025年3月にドジャースが東京・虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」で開催した球団史上初の展覧会「Dodgers Experience」での協働を契機に実現したと説明している。ドジャースの持つ業界屈指のノウハウや世界最高峰のブランド力を活用し、新たな都市体験の