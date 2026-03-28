須田景凪が『dアニメストア』とのコラボレーション第三弾として、2026年新CM 『アニメとススメ。』に自身の心と対峙する葛藤を歌った最新楽曲「ニーナ」を書き下ろした。2024年に公開された第一弾テレビCMでは、須田景凪が初めてテレビCMのために書き下ろした楽曲「エイプリル」をテーマ曲として採用され、昨年公開された第二弾では、青春ならではのゆらぎと未完成さを映した「ミラージュ」が起用され、多くの反響を呼んだ。シリー