◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、栗東トレセン約５年９か月も走り続けた場所に別れを告げた。ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）はレース前日、栗東・坂路を単走でキャンター。６５秒５―１５秒９を出した。「穏やかで変わりなくきています」と長谷川調教師。今回がラストランのため、この日で栗東での調教も終わりだ。「乗り手の方が緊張