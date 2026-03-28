◆フィギュアスケート▽世界選手権第３日（２７日、チェコ・プラハ）女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルでショートプログラム（ＳＰ）８位から出た中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１３０・９０点、合計２００・００点で９位だった。冒頭に武器の大技、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を失敗。後半にもミスが出たが、ルッツ―トウループの連続３回転ジャンプや３連続ジャンプを降りるなど、粘り