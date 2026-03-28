◆米大リーグアストロズ―エンゼルス（２７日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）エンゼルスの菊池雄星投手が２７日（日本時間２８日）、敵地のアストロズ戦で今季初先発した。１点の援護をもらった菊池は初回、安打と盗塁で２死二塁。３番アルテューベに対し、５球目のチェンジアップがワンバウンドの暴投となった。捕手オハピーは体で止めたがこぼし、この間に二塁走者ペーニャが三進。三塁への送球がそれ、その