「本当にいい試合というか、すごい試合でした」【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）ソフトバンクの小久保監督は試合後、興奮気味にこう言った。27日の日本ハムとの開幕戦は、ポストシーズンさながらの激闘だった。序盤からホームランが飛び交うド派手な打ち合い。初回に日本ハムの清宮、万波がソロ本塁打を放てば、ソフトバンクも二回、栗原の同点2ランで反撃。互いに点を取っては取られ