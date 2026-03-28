阪神の佐藤輝明（27）は本調子には程遠かった。【もっと読む】阪神・藤川監督に「裸の王様」の懸念 選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」27日の巨人との開幕戦。4番三塁でスタメン出場したが、4打数無安打に終わった。昨季は40本塁打、102打点で二冠を獲得。チームのリーグ優勝に貢献した主砲はこの日、明らかなボールゾーンの変化球にバットがクルクル回るなど、かつての“悪癖”が顔を出した。3月は侍ジャパン入