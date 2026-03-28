今季、開幕から二刀流で臨む大谷翔平（31=ドジャース）。【もっと読む】大谷翔平のサイ・ヤング賞獲りの活路とは？オープン戦最終登板だった日本時間25日のエンゼルス戦は、五回途中11奪三振。速球は161キロをマークするなど仕上がりは順調で、日本時間4月1日、開幕5戦目となるガーディアンズ戦の先発が決まっている。大谷といえば、160キロ超の速球が武器。打席に立っても95マイル（約153キロ）と100マイル（約161キロ）で