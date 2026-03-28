人気バンドのバックストリート・ボーイズのブライアン・リトレルが、自宅前の「私有ビーチ」を巡る対立の中で、銃や放火を示唆する脅迫を受けたと明かした。 【写真】ビーチを背にするブライアン・リトレル笑ってはいられない事態に ブライアンと妻のリーアンさんは米フロリダ州ウォルトン郡の自宅前の砂浜に人々が立ち入るようになったとして、私設警備を導入し、「立入禁止」の表示を設置