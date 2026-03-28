アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026（宮崎・UMKカントリークラブ=6539ヤード・パー72）が開幕した。2013年に始まった今大会は今年で14回目（20年の第8回大会はコロナ禍で中止）を迎えた。12人の歴代優勝者をみると、あることに気がつく。【もっと読む】課金してるのにこんなもん？ファン目線に立っていない有料ゴルフ中継の「物足りなさ」第1回堀奈津佳第2回渡邉彩香第7回河本結第11回山内日